«Думал то же самое о его «Тоттенхэме». Дешам ответил на слова Моуринью о Франции на Евро

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам ответил на слова наставника «Ромы» Жозе Моуринью. Ранее португалец заявил, что французская сборная должна выиграть предстоящий чемпионат Европы, и отметил, что вылет на любой другой стадии турнира станет для французов провалом.



«Я думал то же самое о его «Тоттенхэме», но всё закончилось иначе. Да, мы фавориты турнира из-за того, что являемся действующими чемпионами мира. Это не давление, это реальность, и мы не станем уходить от дискуссий на тему присутствия сборной Франции и списке фаворитов Евро. Очевидно, у нашей команды огромный атакующий потенциал, но дело не только в этом. Необходимо найти баланс в команде при помощи корректировок. Надеюсь, мы будем много владеть мячом, но может быть и иначе. К такому раскладу мы тоже должны быть готовы», — приводит слова Дешама Goal.com со ссылкой на Telefoot.



Напомним, Моуринью покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» 19 апреля текущего года. Португальский специалист официально начнёт работу в «Роме» 1 июля.

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