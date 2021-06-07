Агент: к Черчесову был реальный интерес от английских клубов

Агент Шандор Варга высказался о будущем главного тренера сборной России Станислава Черчесова в преддверии чемпионата Европы — 2020.
«Прогнозы давать не буду, но я вижу ежедневную работу Станислава — и тренировочный процесс, и отношение к делу. Я знаю его с 16 лет, знаю, какой у него характер. Когда поздравляю Черчесова после побед, он мне отвечает: «Служу России». И это не шутка, он действительно такой. Я гарантирую на сто процентов, что он делает максимум для удачного выступления сборной. Будет ли результат? Нужно ли дальше продолжать с ним? Захочет ли он сам дальше продолжать в сборной? Никто не знает. Но могу сказать, что после чемпионата мира Черчесов вошел в пятёрку лучших тренеров турнира.
Моя компания представляет Станислава. Могу сказать, что к нему был реальный интерес от английских клубов. Поэтому на вопрос о том, надо ли ему разводиться со сборной, можно ответить только после глубокого обоюдного анализа. Однако пять лет в сборной — это большой срок, наверное, и ему тоже немного не хватает ежедневного творческого процесса. Хотя он эту работу действительно воспринимает как служение родине и останется с командой до тех пор, пока понимает, что может приносить пользу. Даже если последует предложение от «Тоттенхэма», он сборную не бросит», — цитирует Варгу «Рейтинг Букмекеров».
- 7 июня 2021
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