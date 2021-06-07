Президент CBF Кабокло отстранён от работы. Он пытался накормить помощницу собачьим кормом

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Рожерио Кабокло отстранён от работы на 30 дней, сообщает Globo Esporte.



По информации источника, такое решение вынес комитет организации по этике после того, как помощница Кабокло выдвинула в его адрес обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении.



В пятницу одна из сотрудниц CBF обратилась в комитет по этике с жалобой на руководителя и рассказала о том, как вёл себя Кабокло с апреля прошлого года. В один из дней Кабокло оскорбил помощницу, спросив, занималась ли она мастурбацией сегодня. По словам сотрудницы, глава CBF пытался заставить её есть собачий корм, называя сукой. Помощница Кабокло также сообщила, что руководитель употреблял алкоголь в рабочее время и ей приходилось прятать бутылки со спиртным в туалете, чтобы он мог выпить незаметно. Она подробно описала случай, произошедший 9 марта 2021 года в доме Кабокло. Глава конфедерации, употреблявший алкоголь на протяжении всего дня, вновь предпринял попытку накормить её собачьим кормом, назвав её маленькой собачкой. Когда помощница отказалась, Кабокло начал лаять.



Сам Кабокло отрицает все обвинения. Сотрудница CBF утверждает, что имеет убедительные доказательства, подтверждающие её слова. Она требует уволить Кабокло и направить дело в суд.

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