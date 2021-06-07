«Крылья Советов» опубликовали план предсезонной подготовки

Самарские «Крылья Советов» опубликовали план подготовки на сезон-2021/2021. Команда проведёт его в Российской Премьер-Лиге.
Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт самарцев, команда соберётся после отпуска в Москве 12 июня, в течение двух дней игроки пройдут медицинское обследование, после чего «КС» отправится в Сербию на предсезонные сборы. В балканской стране команда пробудет до 10 июля. «Крылья» будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии.
В Сербии «Крылья Советов» проведут 5 контрольных матчей. Первый матч пройдет 22 июня. О графике контрольных встреч и соперниках в них самарский клуб сообщит дополнительно.
«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 набрали в 42 матчах 101 очко и выиграли первенство ФНЛ, что позволило самарцам спустя год вернуться в РПЛ.
- 7 июня 2021
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