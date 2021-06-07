Уткин: с чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины?

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о бурной реакции в России на новую форму сборной Украины, в которой та выступит на чемпионате Европы по футболу — 2020. На экипировке изображена карта страны с Крымом в её составе.



«Я вот чего не пойму. С чего бы вдруг возникнуть международному скандалу из-за формы сборной Украины? Посмотрите, какие страны официально признали Крым российским. Там нет ни одной страны-участницы чемпионата Европы. Например. Собственного взгляда на государственные границы ни у УЕФА, ни у ФИФА отродясь не было. И это принцип (в нём как раз частично и заключается так называемый «спорт вне политики»): эти организации зеркалят точку зрения на это ООН. ООН признаёт Украину в тех границах, которые сейчас нанесены на форму сборной этой страны. Так что я совершенно не вижу тут оснований для международной бучи. Поправьте меня, если я ошибаюсь.



Мне лично на редкость всё равно, что нанесено на форму какой угодно сборной, кроме российской. На которой, напомню, изначально — на официальной презентации — флаг России на рукаве был изображён в перевёрнутом виде. Полагаю, до презентации эту форму видели все официальные лица и этого не заметили. Или не поняли, что не так. Вот это было унизительно. А как одета сборная Украины, мне по фигу», — написал Уткин в своём телеграм-канале.