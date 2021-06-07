«Реал» приступил к организации прощания с Серхио Рамосом

Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос как никогда близок к уходу из «Королевского клуба».



По информации испанского издания ABC, мадридский клуб готовится к прощанию с футболистом. Президент «Реала» Флорентино Перес намерен связаться с Рамосом, чтобы в июне организовать проводы 35-летнему футболисту. «Сливочные» хотят, чтобы Рамос сфотографировался с двадцатью двумя трофеями, завоеванными в «Реале». Реакция игрока на эту идею пока не сообщается.



Отмечается, что продление контракта Рамоса с «Реалом» исключено. Сумма, которую клуб был готов платить испанцу, выделена на оклад новичка команды, защитника Давида Алабы, о переходе которого уже объявлено официально.



Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В сезоне-2020/2021 защитник провёл 21 матч за испанский клуб, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.