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Лесовой: Россия и Украина — два братских народа. Хорошо, что Малиновский и Миранчук дружат

Лесовой: Россия и Украина — два братских народа. Хорошо, что Малиновский и Миранчук дружат
Алексей Ласнов
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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о российских игроках в Италии и взаимоотношениях футболистов из России и Украины.

«Кокорин, Миранчук и Шомуродов? Я слежу за ними, болею, переживаю. Видел в «Инстаграме» фотографию Малиновского, Миранчука и Коваленко — так тепло на душе стало. Я ведь сам на Украине почти всё детство провёл. Моё мнение: Россия и Украина — два братских народа. Хорошо, что ребята дружат.

Кстати, недавно общался с агентом Малиновского. Он рассказывал, что Гасперини — очень жёсткий тренер, строгий. Нагрузки у него сумасшедшие. Малиновский ему говорил, что он нигде так не уставал после тренировок, как у Гасперини. За занятие они могут пробежать 10 километров. Руслан тоже не играл в свой первый сезон, а сейчас адаптировался и вон какую результативную серию выдал. Даже сейчас у Миранчука всё в порядке, он забивает, отдаёт передачи. А в следующем сезоне будет ещё лучше», — цитирует Лесового Sport24.

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