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«Локомотив» попрощался с Брайном Идову

«Локомотив» попрощался с Брайном Идову
Алексей Ласнов
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Московский «Локомотив» попрощался с защитником Брайном Идову, который заключил полноценный контракт с «Химками».

«В составе «Локомотива» Идову дважды стал серебряным призёром чемпионата страны, завоевал Кубок и Суперкубок России. Благодарим Брайна за выступление в составе «железнодорожников» и желаем ему удачи», — говорится в сообщении пресс-служба «Локомотива».

Напомним, Идову перешёл в «Химки» из «Локомотива» на правах аренды в 2020 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).

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