«Локомотив» попрощался с Брайном Идову

Московский «Локомотив» попрощался с защитником Брайном Идову, который заключил полноценный контракт с «Химками».
«В составе «Локомотива» Идову дважды стал серебряным призёром чемпионата страны, завоевал Кубок и Суперкубок России. Благодарим Брайна за выступление в составе «железнодорожников» и желаем ему удачи», — говорится в сообщении пресс-служба «Локомотива».
Напомним, Идову перешёл в «Химки» из «Локомотива» на правах аренды в 2020 году. В минувшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Подмосковные «Химки» в 30 матчах набрали 45 очков и заняли восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65).
- 7 июня 2021
-
21:14
-
21:04
-
20:53
-
20:34
-
20:11
-
20:05
-
19:58
-
19:44
-
19:39
-
19:24
-
19:11
-
19:10
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51