Депутат Свищёв: если бы увидел у нас людей в форме Украины с Крымом — осудил бы их

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказался по поводу нашумевшей формы сборной Украины, на которой изображён Крым.

«Лично я, если бы увидел у нас людей в такой форме, осудил бы их. Насколько это попадает под уголовную статью – скажут люди, которые это чётко знают. Но я бы таких людей осудил. Между нашими близкими, дружественными народами непростые времена. Да, я уверен – эта ситуация временная. Но что должно быть в голове у человека, который наденет такую майку? Если он болеет за сборную Украины, то для этого необязательно надевать майку с картой с Крымом.

Конечно, есть группы людей, которые поддерживают всё, что против России. Но большинство нашего населения за мощную страну. Главное – политикой должны заниматься политики, а футбол и спорт должны стать территорией от политики свободной», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.