Euronews выбрал игрока сборной России, который может блеснуть на Евро-2020

Журналисты издания Euronews.com, анализируя участников чемпионата Европы – 2020, выделили в составе сборной России Артёма Дзюбу как игрока, который может блеснуть на континентальном первенстве.

«Российский игрок, который может блеснуть на Евро-2020 – Артём Дзюба. Высокий капитан сборной России забил девять голов в отборочных матчах и приближается к рекорду результативности своей сборной.

О ком из русских игроков вы могли слышать? Денис Черышев: игрок «Валенсии» ярко провёл чемпионат мира в 2018 году, забив потрясающий гол в четвертьфинальном матче России с Хорватией. Его партнёром по центру поля будет другой талант – Александр Головин», — пишет Euronews.com.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.