Зинченко о матче сборной Украины с Кипром: даже в финале Лиги чемпионов было меньше людей

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал победу в товарищеском матче со сборной Кипра. Встреча проходила на стадион «Металлист» в Харькове и завершилась со счётом 4:0.

«Хотел поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, которую мы получаем каждый раз на полях в Украине. Я уже не помню, когда в последний раз играл при таком количестве зрителей — даже в финале Лиги чемпионов было меньше людей. Спасибо за признание. Главное, что мы выиграли и в хороших кондициях готовимся к чемпионату Европы», — приводит слова Зинченко Телеканалы Футбол 1/Футбол 2.

Напомним, Зинченко в составе «Манчестер Сити» сыграл в финале Лиги чемпионов, где проиграл «Челси».

Матч с Кипром стал для сборной Украины последним перед чемпионатом Европы 2020 года. Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.