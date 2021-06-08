«Челси» начал переговоры с дортмундской «Боруссией» о переходе Эрлинга Холанда
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Лондонский «Челси» заинтересован в трансфере нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает Daily Mail.
По данным источника, «Челси» начал переговоры с немецким клубом по поводу перехода норвежского нападающего. Отмечается, что возможность перехода в «Челси», который тренирует Томас Тухель, привлекает Холанда, однако, его трансфер может обойтись лондонцам практически в € 200 млн.
Эрлинг перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 110 млн.
Новость по теме«Боруссия» установила ценник на Эрлинга Холанда в € 200 млн
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