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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу 2021 в Санкт-Петербурге — все матчи ЕВРО-2021 на Газпром-Арене

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2021 в Санкт-Петербурге
Максим Хрущ
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Санкт-Петербург входит в число городов, которые примут матчи грядущего чемпионата Европы по футболу. На стадионе «Газпром Арена» запланировано проведение семи матчей континентального первенства:

  • Бельгия — Россия (12 июня);
  • Польша — Словакия (14 июня);
  • Финляндия — Россия (16 июня);
  • Швеция — Словакия (18 июня);
  • Финляндия — Бельгия (21 июня);
  • Швеция — Польша (23 июня);
  • Один матч 1/4 финала (2 июля).

Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Подробное расписание матчей Евро-2021 в Санкт-Петербурге.

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