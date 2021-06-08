Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2021 в Санкт-Петербурге
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Санкт-Петербург входит в число городов, которые примут матчи грядущего чемпионата Европы по футболу. На стадионе «Газпром Арена» запланировано проведение семи матчей континентального первенства:
- Бельгия — Россия (12 июня);
- Польша — Словакия (14 июня);
- Финляндия — Россия (16 июня);
- Швеция — Словакия (18 июня);
- Финляндия — Бельгия (21 июня);
- Швеция — Польша (23 июня);
- Один матч 1/4 финала (2 июля).
Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
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