Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2021 в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург входит в число городов, которые примут матчи грядущего чемпионата Европы по футболу. На стадионе «Газпром Арена» запланировано проведение семи матчей континентального первенства:

Бельгия — Россия (12 июня);

Польша — Словакия (14 июня);

Финляндия — Россия (16 июня);

Швеция — Словакия (18 июня);

Финляндия — Бельгия (21 июня);

Швеция — Польша (23 июня);

Один матч 1/4 финала (2 июля).

Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Подробное расписание матчей Евро-2021 в Санкт-Петербурге.