Уже через несколько дней стартует долгожданное событие – чемпионат Европы по футболу. Групповой этап континентального первенства начнётся 11 июня. Сборной России предстоит сыграть в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией. Примечательно, что с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.

Расписание матчей сборной России на чемпионате Европы:

Бельгия – Россия: 12 июня, начало – 22:00 мск, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия);

Финляндия – Россия: 16 июня, начало – 16:00 мск, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия);

Россия – Дания: 21 июня, начало – 22:00 мск, «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Подробное расписание матчей сборной России на чемпионате Европы