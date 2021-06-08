Расписание матчей сборной России на чемпионате Европы
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Уже через несколько дней стартует долгожданное событие – чемпионат Европы по футболу. Групповой этап континентального первенства начнётся 11 июня. Сборной России предстоит сыграть в квартете с Бельгией, Данией и Финляндией. Примечательно, что с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
Расписание матчей сборной России на чемпионате Европы:
- Бельгия – Россия: 12 июня, начало – 22:00 мск, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия);
- Финляндия – Россия: 16 июня, начало – 16:00 мск, «Газпром Арена» (Санкт-Петербург, Россия);
- Россия – Дания: 21 июня, начало – 22:00 мск, «Паркен» (Копенгаген, Дания).
Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
Подробное расписание матчей сборной России на чемпионате Европы
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