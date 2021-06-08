Лукаку оценил силу сборной Бельгии перед матчем с Россией на Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оценил готовность национальной команды перед чемпионатом Европы – 2020.
«Мы готовы к Евро. Надеемся, что на следующей неделе такие игроки, как Эден Азар, будут готовы на сто процентов.
Мы сильнее, чем три года назад. Мы более агрессивны, мы реализуем свои моменты, у нас получается лучше защищаться, команда стала лучше», — приводит слова Лукаку бельгийское издание DH Les Sports+.
Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
- 8 июня 2021
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