Лукаку оценил силу сборной Бельгии перед матчем с Россией на Евро-2020

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку оценил готовность национальной команды перед чемпионатом Европы – 2020.

«Мы готовы к Евро. Надеемся, что на следующей неделе такие игроки, как Эден Азар, будут готовы на сто процентов.

Мы сильнее, чем три года назад. Мы более агрессивны, мы реализуем свои моменты, у нас получается лучше защищаться, команда стала лучше», — приводит слова Лукаку бельгийское издание DH Les Sports+.

Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.