Доменико Тедеско провёл переговоры с «Фенербахче»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Турции. В услугах немецкого специалиста заинтересован «Фенербахче», информирует Fotomac.

Согласно сведениям источника, Тедеско уже провёл переговоры с руководством «Фенербахче». Вторым кандидатом на пост главного тренера «канареек» является экс-наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру.

Ранее СМИ связывали «Фенербахче» с испанским специалистом Рафаэлем Бенитесом. К Доменико Тедеско интерес проявляли «Наполи», «Сампдория», «Фиорентина» и франкфуртский «Айнтрахт».

Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.