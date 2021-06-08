Доменико Тедеско провёл переговоры с «Фенербахче»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско может продолжить карьеру в Турции. В услугах немецкого специалиста заинтересован «Фенербахче», информирует Fotomac.
Согласно сведениям источника, Тедеско уже провёл переговоры с руководством «Фенербахче». Вторым кандидатом на пост главного тренера «канареек» является экс-наставник донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру.
Ранее СМИ связывали «Фенербахче» с испанским специалистом Рафаэлем Бенитесом. К Доменико Тедеско интерес проявляли «Наполи», «Сампдория», «Фиорентина» и франкфуртский «Айнтрахт».
Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019 года. Срок действия соглашения немецкого специалиста со «Спартаком» закончился 31 мая 2021 года.
- 8 июня 2021
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