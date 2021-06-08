Уткин: РПЛ в эти дни активно старалась выйти из телеконтракта. Договор её не устраивает

Известный блогер Василий Уткин сообщил о желании Российской Премьер-Лиги досрочно прекратить действующий телеконтракт с «Матч ТВ».
«Вы знаете, что в эти дни РПЛ активно старалась выйти из существующего телевизионного контракта, который по ряду причин её не устраивает? Вот я, например, не знал. А в пятницу узнал, и вот такие любопытные подробности. Я думаю, что это тактический такой скандал, внутренний скандал, потому что, ну наверное, выйти сейчас не получится.
Суть претензий РПЛ в том, что контракт не выполняется по целому ряду показателей. В частности по тому объёму зрителей, который был обещан. В изначальной форме этого контракта, который был подписан около двух лет назад, вещатель обещал — или даже скорее обещатель вещал — что аудитория на платном канале «Матч Премьер» составит миллион человек. На самом деле сейчас порядка 120 тысяч», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.
- 8 июня 2021
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