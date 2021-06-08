«Если нет налоговой декларации, то лучше промолчать». Хачатурянц — об интервью Вилкова

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал попытки пожизненно отстранённого арбитра Михаила Вилкова восстановить свою репутацию.
«Очень интересное пояснение про имущество давал Вилков. Лучше б он не комментировал и нашу встречу, и своё имущество. Более-менее разумный человек вытаскивает налоговую декларацию за последние 10 лет. Если нет налоговой декларации, то лучше промолчать, чем врать.
Формулировка «утрата доверия» очень часто принимается. У меня есть два необходимых качества сотрудников: профессионализм и лояльность. Любой намёк на коррупцию — это удар в спину главы судейского корпуса. Главная задача — побороть коррупцию. Есть красные флажки, о которых я говорю с судьями: не брать денег, не делать ставок. Всё остальное мы сможем решить: и имидж поднять, и обучением заняться, и страховкой. А за эти флажки заходить нельзя.
Вилков солгал на КДК, его отстранили на восемь матчей. Я предупредил его лично, что, если такое повторится, я отстраню навсегда. Игра «Локомотив» — «Ростов» — две результативные ошибки. Судья находился в прямой видимости. У такого опытного судьи такого быть не может. Вам нужно, чтобы судьи не допускали ошибок или за руку его поймать? У меня нет сыщиков, информаторов, но его ошибки очевидные. Эти ошибки были сделаны после предупреждения», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 8 июня 2021
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