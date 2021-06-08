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Губерниев прокомментировал решение РФС обратиться в УЕФА по поводу формы сборной Украины

Губерниев прокомментировал решение РФС обратиться в УЕФА по поводу формы сборной Украины
Павел Левкович
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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об обращении РФС в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

«Было понятно, для чего Украина сделала такую форму. В этой ситуации – право РФС обратиться в УЕФА, но, с моей точки зрения, лучше доказывать всё игрой на поле, развитием футбола и выступлением лучше, чем у сборной Украины. Если РФС так делает, значит, считает нужным, но мы понимаем, что тут уже вмешиваются не совсем футбольные истории. Посмотрим, к чему приведёт обращение РФС. Форма действительно политизирована, да и понятно, для чего были сделаны элементы провокативного свойства», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. В обращении РФС указал на нарушение принципа регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

Календарь Евро-2020
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