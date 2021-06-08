Губерниев прокомментировал решение РФС обратиться в УЕФА по поводу формы сборной Украины

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об обращении РФС в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.
«Было понятно, для чего Украина сделала такую форму. В этой ситуации – право РФС обратиться в УЕФА, но, с моей точки зрения, лучше доказывать всё игрой на поле, развитием футбола и выступлением лучше, чем у сборной Украины. Если РФС так делает, значит, считает нужным, но мы понимаем, что тут уже вмешиваются не совсем футбольные истории. Посмотрим, к чему приведёт обращение РФС. Форма действительно политизирована, да и понятно, для чего были сделаны элементы провокативного свойства», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, на передней части формы, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы, изображён контур территории страны, который включает в себя полуостров Крым. В его центре расположился герб сборной Украины. В обращении РФС указал на нарушение принципа регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.
- 8 июня 2021
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:18
-
18:13
-
18:03
-
18:00
-
17:46
-
17:45
-
17:39
-
17:36
-
17:25
-
17:24
-
17:20
-
17:15
-
17:10
-
17:01
-
16:56
-
16:52
-
16:49
-
16:44
-
16:38
-
16:32
-
16:28
-
16:19
-
16:18
-
16:15
-
16:12
-
16:07
-
16:02
-
16:01
-
15:46
-
15:41
-
15:39
-
15:23