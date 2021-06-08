Журова: письмо РФС в УЕФА подействует, если между Путиным и Байденом будут договорённости

Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала обращение РФС в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.

«РФС всё сделал правильно, а кто ещё должен был это делать? Я слышала комментарии профессионалов, которые работали в международных федерациях, и они были в недоумении – раньше и за более маленькие проявления политических заявлений спортсменов наказывали. А здесь разрешили – уникальный случай.



Мы понимаем – раз это чистая политика, то письмо не подействует. Оно подействует, только если между Путиным и Байденом будут достигнуты какие-то договорённости – тогда частично это может повлиять. Но, думаю, вряд ли – Байден уже сказал про Крым, говорил с Зеленским. Никто не выпустит из рук возможность упрекнуть Россию через Крым. У каждой страны есть рычаги: какая-то тема будет цепляться каждый раз, поэтому всегда говорили: уходите на территорию спорта, а не политики.



Тех же американцев можно упрекнуть в том, что у них расизм. Можно сказать: ребята, вы сначала со своим расизмом разберитесь – с одной стороны, толерантность, а с другой – не знаешь: где чьи права. У всех свои скелеты в шкафах. Если каждая страна будет рисовать какие-то несуществующие свои карты, то история получится странной. Понятно, что на Украине говорят, что мы как хотим – так и одеваемся, говорят про допинг в России. Но это две разные темы.



Как может повлиять встреча Путина и Байдена? Если мы говорим про политику, то такая карта появилась на форме не просто так. Это не просто желание сделать такую форму. А обсуждения о том, что это поднимает дух команды – странные, к Крыму относились как к не родимому ребёнку», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.