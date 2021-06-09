Витория показал, как готовится к «Спартаку», смотря на скриншот матча Россия — Болгария

Новый тренер московского «Спартака» Руй Витория показал, как готовится к работе с красно-белыми.



«Готовимся, что дальше. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни», — написал Витория на своей странице в соцсетях и добавил фотографии, на которых рассматривает скриншот товарищеского матча сборных России и Болгарии (1:0) на ноутбуке.

Фото можно посмотреть на странице Руя Витории в «Инстаграме».



Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую «Бенфику» с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл два титула чемпиона страны. В сезоне-2019/2020 возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.