Витория показал, как готовится к «Спартаку», смотря на скриншот матча Россия — Болгария
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Новый тренер московского «Спартака» Руй Витория показал, как готовится к работе с красно-белыми.
«Готовимся, что дальше. «Спартак» давно стал частью моей повседневной жизни», — написал Витория на своей странице в соцсетях и добавил фотографии, на которых рассматривает скриншот товарищеского матча сборных России и Болгарии (1:0) на ноутбуке.
Фото можно посмотреть на странице Руя Витории в «Инстаграме».
Витория был назначен на пост главного тренера 24 мая и сменил Доменико Тедеско. До красно-белых португальский наставник тренировал лиссабонскую «Бенфику» с 2015 по 2019 год, с которой он выиграл два титула чемпиона страны. В сезоне-2019/2020 возглавлял «Ан-Наср», с которым одержал победу в чемпионате Саудовской Аравии.
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