Финляндия отправила в Россию автобус с игровыми приставками, гитарами и кофеварками

Делегация сборной Финляндии провела серьёзную подготовку перед прибытием в Санкт-Петербург на матчи групповой стадии чемпионата Европы по футболу – 2021. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.



Как отмечает источник, Финляндия отправила целый автобус с тем, что может быть необходимым, как для игроков, так и для персонала сборной. Так, например, в большом списке перевозимых вещей оказались: различные спортивные костюмы, мячи, жилеты, конусы и прочие традиционные принадлежности. Однако не обошлось и без необычных вещей, к примеру, станка для печати имён и номеров на трикотажных изделиях, различных настольных игр, гитары, нашлось место и для приспособления для мини-гольфа, игровых приставок, каш, спортивных напитков, кофеварки и даже для фильтровальной бумаги.

«Главная цель состоит в том, чтобы всё работало, как часы, когда команда прибудет на базу», — сообщил главный тренер сборной.



Общий вес перевозимого составил более 450 кг. Сама же команда отправится в Санкт-Петербург чартерным рейсом.

В Санкт-Петербурге Финляндия проведёт две встречи групповой стадии турнира на «Газпром-Арене» — с Россией (16 июня) и с Бельгией (21 июня).