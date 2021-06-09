Сборная Бразилии согласилась принять участие в домашнем Кубке Америки — 2021

Футболисты сборной Бразилии выступили с заявлением, в котором сообщили, что будут участвовать в Кубке Америки — 2021.



«Когда рождается бразилец, рождается фанат. Мы написали это послание для более чем 200 миллионов фанатов, чтобы выразить своё мнение относительно проведения Кубка Америки в этом году.



Мы — сплоченная команда, но с разными идеями. По разным причинам, будь то гуманитарные или профессиональные, мы недовольны проведением Кубка Америки, независимо от того, проводится он в Чили или даже в Бразилии. Все недавние события заставляют нас поверить в неадекватность процесса его реализации.



Важно подчеркнуть, что мы никогда не хотели делать это обсуждение политическим. Мы осознаем важность своей позиции, следим за тем, что публикуется в СМИ, в социальных сетях. Мы также выступаем за то, чтобы предотвратить распространение ложных новостей, связанных с нашими именами, приводимых без достоверных фактов. Но мы помним, что являемся профессиональными футболистами.



У нас есть миссия, которую нужно выполнить, надев жёлто-зелёную майку пятикратных чемпионов мира, команды с огромной историей. Мы против Кубка Америки — 2021, но мы никогда не откажемся от игры за сборную Бразилии», – говорится в обращении футболистов «селесао».

Фотографию можно увидеть на странице Алисона Бекера в "Твиттере".

Ранее ветераны национальной команды в разговоре с главой бразильской федерации футбола Рожерио Кабокло выразили недовольство фактом переноса турнира и тем, что они узнали о нём из СМИ. Они обсудили с управленцем возможность отказа от участия в Кубке или отмены всего турнира.



Напомним, права на проведение Кубка Америки поочерёдно лишили Колумбию и Аргентину. Сообщалось, что одной из причин была эпидемиологическая обстановка в этих странах, однако в Бразилии также испытывают проблемы с распространением коронавируса.