Вейналдум: объясню причины ухода из «Ливерпуля» после Евро-2020

Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум рассказал о причинах ухода из «Ливерпуля».



«Мне пришлось бороться со слезами, потому что я и сам не ожидал, что всё будет так. У меня до сих пор много эмоций, ведь я осознаю, что уже провёл последний матч за «Ливерпуль». Тот факт, что до меня ушли столько игроков, которые не получили подобного прощания, делает всё это ещё более особенным для меня.



Непонимание причин моего ухода как раз и заключается в том, что люди смотрят на ситуацию со стороны и не понимают её. Многие болельщики спрашивают у меня, почему я не мог взять и просто согласиться на контракт, который предложил мне «Ливерпуль». Но, конечно, дело не только в этом. Ситуация куда больше и объёмнее.



За кулисами происходят вещи, которые я не могу контролировать, ведь я игрок. Я объясню это после Евро-2020, потому что сейчас для меня имеет значение только лишь сборная Нидерландов.



Хочу сказать, что сотрудники в тренировочном центре, работники клуба и партнёры по команде хотели, чтобы я остался в «Ливерпуле». Им я рассказал больше. После этого они полностью поняли моё решение. Это было очень важно для меня», — приводит слова Вейналдума Voetbal International.



Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» из «Ньюкасл Юнайтед» в 2016 году, а до этого выступал за ПСВ и «Фейеноорд». В завершившемся сезоне хавбек принял участие во всех 38 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил два гола. Он станет свободным агентом уже 1 июля.