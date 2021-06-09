Аленичев: выход в полуфинал Евро стал бы прекрасным достижением для сборной России

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.



«России нужно нацеливаться на 1/4 финала. Не соглашусь с теми, кто считает, что просто выход из группы — уже успех. Не более чем нормальный результат — то, что и должна сделать сборная, учитывая, что два матча из трёх в группе проведём дома. А вот если пройдём дальше первой стадии плей-офф, как на ЧМ-2018, то тогда можно говорить об удачном выступлении.



Полуфинал вообще стал бы прекрасным достижением с учётом состава участников Евро: тут и Испания, и Германия, и Голландия, и Франция, и Бельгия. Французов вообще считаю главными фаворитами всего чемпионата. Так что за 1/2 финала нашим футболистам и тренерам надо будет памятники поставить — раз звания заслуженных мастеров спорта они уже получили. Хотя я не приветствую подобное поощрение за выход только в четвертьфинал», — приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».

Чемпионат Европы-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 городах по всему континенту. Первый матч на групповом этапе россияне сыграют 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня — с Данией. Первые два матча пройдут в Санкт-Петербурге, а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.