Жозе Моуринью: за свою карьеру я выиграл 25 с половиной трофеев

Новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об увольнении из «Тоттенхэм Хотспур» за неделю до финала Кубка английской лиги.



«Сколько трофеев я выиграл за карьеру? 25 с половиной. Половина – это финал, который я так и не провёл с «Тоттенхэмом». Спросите у парней, которые когда-либо играли в финалах, и все скажут, что выйти на такой матч – это мечта. И не так важно, основной это игрок команды или 20-й, или 50-й.



Сыграть финал на «Уэмбли» – это больше, чем мечта. Я первым играл на новом «Уэмбли», и всякий раз, когда я туда приезжаю, возможность выиграть там трофей – это больше чем мечта. Победа в финале с клубом, у которого не так много титулов, – это мечта в двойном размере», – приводит слова Моуринью The Sun.



Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» 19 апреля. 25 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоялся финал Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» с минимальным преимуществом обыграл «шпор» — 1:0.

58-летний португальский специалист официально начнёт работу в «Роме» с 1 июля.