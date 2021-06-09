Дмитрий Гунько покинул армянский «Ноа»

Армянский футбольный клуб «Ноа» объявил о расставании с главным тренером команды Дмитрием Гунько.
«Сообщаем, что Дмитрий Гунько и его тренерский штаб покинули «Ноа» по обоюдному согласию. Благодарим Дмитрия за согласие возглавить команду в непростой период.
Именно под его руководством «Ноа» своей командной игрой подтвердил свои высокие позиции в армянском футболе. Желаем тренерскому штабу успехов», — говорится в заявлении ереванского клуба в "Инстаграме".
Фотографии можно увидеть на странице «Ноа» в "Твиттере".
Последним клубом Гунько до назначения в «Ноа» были «Химки». Он покинул подмосковный клуб после неудачного старта сезона-2020/2021. Ранее Дмитрий работал в системе московского «Спартака», занимая пост главного тренера академии «Спартака» им. Ф. Ф. Черенкова.
- 9 июня 2021
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