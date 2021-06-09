Алексей Медведев стал главным тренером «Сатурна»

Бывший футболист «Сатурна» Алексей Медведев стал главным тренером клуба. Один из лучших бомбардиров в истории «Сатурна» будет представлен команде после матча с «Химками-М». В качестве главного тренера в ПФЛ Медведев ранее возглавлял «Зоркий», «Коломну» и «Красный».
«Сатурн» давно стал для меня родным клубом. Приходил сюда три раза в качестве игрока. Сначала были дебютный сезон в Премьер-Лиге, открытие стадиона, колоссальные эмоции. Второй приход — уже в более статусную команду с сильными легионерами, которая боролась за высокие места и остановилась в шаге от еврокубков. Наконец имела место попытка возрождения профессионального футбола несколько лет назад, и это был мой заключительный сезон в качестве действующего футболиста. Завершал карьеру в Раменском, где для меня давно стали родными стадион и болельщики. Конечно, хотелось бы возвращения на привычный для клуба высокий уровень. И я прекрасно понимаю, что болельщиков на трибуны может привлечь только зрелищная игра», — цитирует Медведева пресс-служба «Сатурна».
- 9 июня 2021
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