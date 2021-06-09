Дюков — о письме в УЕФА: увидели в форме сборной Украины определённые политические посылы

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал обращение организации в УЕФА по поводу формы сборной Украины на Евро-2020.
«Мы направили соответствующее обращение в УЕФА, ждём ответа. Думаю, сегодня или завтра получим его. Что касается РФС, то мы высказали позицию в письме: увидели в экипировке, игровом комплекте и презентации, которая сопровождала форму, определённые политические посылы. Это не соответствуют требованиям и принципам правил игры IFAB и регламенту УЕФА. Наша это инициатива или Кремля? Это наша инициатива. Если говорить о футболе, то одна из целей и задач – объединение. А в этой футболке и презентации посылы, которые не говорят о политической нейтральности, а призывают к определённому расколу. Это противоречит принципам, которые преследует европейский футбол», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 9 июня 2021
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