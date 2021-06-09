Арустамян объяснил, почему УЕФА не дал ему аккредитацию на Евро-2020

Журналист и комментатор Нобель Арустамян рассказал об отказе в аккредитации на предстоящий чемпионат Европы — 2020.

«Было письмо в УЕФА: «Ребят, может, вы где-то не там галочку поставили? Надо аккредитовать». Приходит ответ: «Нет, это не ошибка. Нобелю Арустамяну отказано в аккредитации, потому что он не прошел полицейский контроль или что-то такое в одном из городов-организаторов турнира».



Дальше был не самый сложный ребус в моей жизни – угадать, кто против. Потом было ещё одно письмо в УЕФА с просьбой ограничить действие аккредитации, убрав Баку, Азербайджан из зоны действия аккредитации. Но УЕФА отказал. Всем армянским журналистам не дали аккредитацию? Нет, почему всем? В УЕФА пояснили: по регламенту все 12 городов должны дать финальное «OK», чтобы человек получил аккредитацию. Дальше оставалось только ждать. Для меня ситуация простая в понимании.



Вице-президент Федерации футбола Азербайджана сказал: «Арустамян нарушил законы нашей страны»? Я был в Нагорном Карабахе. Мой дед из Нагорного Карабаха – я ездил туда, был несколько раз, даже делал футбольный турнир для детей. Для людей, которые живут 30 с лишним лет в ощущении войны и давления, провести детский турнир – главное событие в детстве какого-то ребёнка. Я горжусь, что делал это – мне это приятно», — сказал Арустамян в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».