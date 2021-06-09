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«ПСЖ» планирует бесплатно подписать Усмана Дембеле

«ПСЖ» планирует бесплатно подписать Усмана Дембеле
Алексей Ласнов
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«Пари Сен-Жермен» собирается подписать форварда «Барселоны» Усмана Дембеле, сообщает Marca.

Контракт француза истекает в 2022 году, и пока «Барселона» пытается продлить его контракт, «ПСЖ» планирует подписать его бесплатно следующим летом. «Барселона» хочет начать переговоры с Дембеле на следующей неделе, хотя нападающий недавно заявил, что не спешит вести переговоры о новом соглашении до Евро-2020.

Сообщалось, что «Барселона» считает, что полузащитник Усман Дембеле намеренно затягивает переговоры о новом контракте. Президент Жоан Лапорта и руководство клуба заинтересованы в продлении соглашения. В каталонском клубе подозревают, что футболист хочет запросить большую зарплату после возможного удачного выступления на Евро либо уже мог согласовать предварительный контракт с другим клубом.

«Барса» приобрела француза в 2017 году у дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Ранее им интересовался «Манчестер Юнайтед», однако также сообщалось, что сам Дембеле желает продлить контракт с «Барселоной».

В сезоне-2020/2021 Усман Дембеле провел за «блаугранас» 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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