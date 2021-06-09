Тедеско: очень высоко ценю Зарему и её мнение

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос о выходе Заремы Салиховой из совета директоров «Спартака» в знак протеста против назначения Руя Витории.

«Как оцениваю ситуацию? Могу сказать на эту тему только то, что Зарему и её мнение ценю очень высоко. Она всегда поддерживала меня в «Спартаке», в том числе в сложные периоды. За это я ей очень благодарен.



С Руем лично не знаком. И мне в целом не очень нравится, когда предшественник начинает оценивать сменщика. Желаю Рую Витории и «Спартаку» только самого лучшего, чтобы они вместе смогли воплотить в реальность мечту о чемпионском титуле. Считаю, что в молодой команде заложен очень высокий потенциал, она не достигла потолка», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».