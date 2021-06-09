Салихова: если Фонсека возглавит «Тоттенхэм», буду болеть за «шпор»

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала новость о вероятном назначении бывшего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки в «Тоттенхэм Хотспур».

«Если Фонсека возглавит «Тоттенхэм», буду болеть за „шпор“, — написала Салихова в телеграм-канале.

Сообщалось, что Фонсека подпишет контракт, рассчитанный на три года. Португальский специалист будет получать в «Тоттенхэме» € 4 млн за сезон.



Напомним, Фонсека попрощался с «Ромой» по завершении сезона-2020/2021. На его место в команду пришёл другой португальский специалист — Жозе Моуринью. СМИ связывали Паулу Фонсеку со «Спартаком» и донецким «Шахтёром», во главе которого Паулу работал до переезда в Италию.



Под руководством Фонсеки «Рома» в 38 матчах набрала 62 очка и заняла седьмое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2020/2021.