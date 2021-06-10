Николас Ломбертс вошёл в тренерский штаб «Гента»

Бывший защитник «Зенита» Николас Ломбертс рассказал, что получил тренерскую работу в «Генте».
«Я в порядке. Недавно получил новую работу – буду ассистентом главного тренера в «Генте». Это ещё один вызов в моей жизни. Не знаю, насколько получится у меня быть тренером. Попробую и сделаю выводы. Но, думаю, мне это понравится. Буду работать вместе с очень сильным специалистом («Гент» возглавляет Хейн Ванхазебрук, под руководством которого команда дошла до 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2015/2016. – Прим. «Чемпионата»), у которого смогу многому научиться. Сам же передам свой опыт игрокам. Информация о том, что я могу работать скаутом в «Зените»? Нет. Никто из «Зенита» со мной не контактировал по этому поводу. Тема нашего сотрудничества не обсуждалась», — сказал Ломбертс в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
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