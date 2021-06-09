Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Азербайджане отреагировали на отказ в аккредитации Нобеля Арустамяна на Евро-2020

В Азербайджане отреагировали на отказ в аккредитации Нобеля Арустамяна на Евро-2020
Сергей Сорокин
Комментарии

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана осведомлена, что спортивный журналист Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020. Об этом рассказал вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.

«Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА.

В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.

Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — цитирует Мамедова РБК.

Ранее блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане.

Новость по теме
Губерниев: Евро без аккредитации Арустамяна — как сборная России без Дзюбы и Головина!
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021