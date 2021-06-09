В Азербайджане отреагировали на отказ в аккредитации Нобеля Арустамяна на Евро-2020

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана осведомлена, что спортивный журналист Нобель Арустамян не получил аккредитацию на Евро-2020. Об этом рассказал вице-президент АФФА Эльхан Мамедов.
«Чтобы прояснить ситуацию, прежде всего должен сказать, что турнир Евро-2020 проводится как единая система под флагом УЕФА. Это также относится к системе регистрации аккредитации УЕФА.
В данной конкретной ситуации, если у упомянутого представителя СМИ возникнут проблемы, мы рекомендуем ему обратиться непосредственно в УЕФА по этому поводу.
Он нарушил законы нашей страны, проявив неуважение к территориальной целостности Азербайджана», — цитирует Мамедова РБК.
Ранее блогер Василий Уткин сообщил, что журналист и комментатор Нобель Арустамян не получил аккредитацию на предстоящий чемпионат Европы — 2020. Его блокировал оргкомитет в Азербайджане.
- 9 июня 2021
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