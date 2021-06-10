Гинер: ставим задачу – стать чемпионами. У ЦСКА нет никакой другой цели и не будет никогда

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о целях и задачах, которые ставятся в московском клубе.



«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу – стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. «Давайте как-нибудь перебьемся» – это не про нас», – цитирует Гинера ТАСС.



ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65), который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

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