Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гинер: ставим задачу – стать чемпионами. У ЦСКА нет никакой другой цели и не будет никогда

Гинер: ставим задачу – стать чемпионами. У ЦСКА нет никакой другой цели и не будет никогда
Сергей Сорокин
Комментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о целях и задачах, которые ставятся в московском клубе.

«Мы ставим задачи перед клубом. Передо мной, как руководителем, перед тренерами, футболистами, уборщицами, селекционерами ставим задачу – стать чемпионами. У нас нет никакой другой цели и не будет никогда. «Давайте как-нибудь перебьемся» – это не про нас», – цитирует Гинера ТАСС.

ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (65), который выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

Новость по теме
Гинер рассказал, какой результат сборной России на Евро-2020 будет считать успешным
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021