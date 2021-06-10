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Маттейс де Лигт рискует пропустить матч Нидерланды — Украина на Евро-2020

Маттейс де Лигт рискует пропустить матч Нидерланды — Украина на Евро-2020
Михаил Рождественский
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Защитник «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт рискует не успеть восстановиться после травмы паха к старту предстоящего чемпионата Европы — 2020.

Как сообщает AD, футболист начал вчерашнюю тренировку в общей группе, однако не принял участие в двусторонке. Тренерский штаб надеется на возвращение Маттейса к сроку, однако существует риск, что он пропустит матч 1-го тура группового этапа с национальной командой Украины.

Матч Нидерланды — Украина состоится 13 июня на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. В группе C помимо Нидерландов и Украины выступят Австрия и Северная Македония.

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