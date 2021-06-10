Ловрен — о будущем Салаха: не могу говорить от его имени. В футболе всякое может произойти

Защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал о своей дружбе с нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом.



«Салах особенный. Мы всё ещё находимся в тесном контакте и, я думаю, наша дружба продлится много лет. Мохамед больше, чем друг, он знает это, и я сказал ему, что он может звонить мне, когда захочет, и о чём бы мы ни говорили, мы всегда рядом.



Я очень рад, что он снова стал одним из лучших бомбардиров английской Премьер-лиги, даже в тот сезон, когда „Ливерпуль“ не преуспел. Это многое говорит о его личных качествах.



Я не могу говорить от его имени или о его планах, но он очень похож на меня. Если он сосредоточен, то он полностью отдаётся клубу. Он показал это в завершившемся сезоне, забив 22 гола в АПЛ. Но в футболе никогда не знаешь, что может случиться дальше. Я могу только пожелать ему всего наилучшего, побед, может быть, много трофеев с „Ливерпулем“. Футбол может быть довольно изменчивым, так что давайте посмотрим, что произойдёт в дальнейшем», — приводит слова Ловрена Sky Sports.

Фотографию можно увидеть на странице Деяна Ловрена в "Твиттере".

Мохамед Салах в АПЛ сезона-2020/2021 забил 22 года и стал вторым в гонке бомбардиров турнира, отстав всего на один мяч от нападающего «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейна.



Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году за € 42 млн. За это время 28-летний египтянин забил 122 гола в 198 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт с мерсисайдцами действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Салаха в € 110 млн.