Мария Захарова — Украине: становитесь спортивными героями, и будет вам слава

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы — 2020 слоган «Героям слава». Организация сочла его политическим.
«Спорт — не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину», — написала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее на решение УЕФА по форме сборной Украины отреагировали в Госдуме.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 10 июня 2021
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