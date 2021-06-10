Мария Захарова — Украине: становитесь спортивными героями, и будет вам слава

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение УЕФА обязать сборную Украины убрать с формы на чемпионат Европы — 2020 слоган «Героям слава». Организация сочла его политическим.



«Спорт — не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами следует прославлять родину», — написала Захарова в своём телеграм-канале.



Ранее на решение УЕФА по форме сборной Украины отреагировали в Госдуме.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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