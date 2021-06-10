Данни: Дзюба — лучший в России. Он умеет всё, что необходимо классному форварду
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высоко оценил способности бывшего одноклубника, нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
«Дзюба в принципе лучший в России. Он умеет всё, что необходимо классному форварду. Такой футболист важен для команды, но, конечно же, в составе сборной есть и другие качественные игроки.
Можно ли сравнить Дзюбу с Левандовским или Ибрагимовичем, если он становится лучше с возрастом? Можно, конечно. Но все же это сложнее делать, когда одни форварды постоянно играют в Лиге чемпионов, выступают за разные топ-клубы, а Дзюба все время в «Зените». Но если бы он уехал в Европу, уверен, что забивал бы много в любом из топовых чемпионатов», — сказал Данни в интервью appdeapostas.com.
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