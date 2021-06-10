Василий Уткин: наш народ терпелив и запрет на поездку в Данию тоже перенесёт

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020.
«История с тем, что российских болельщиков не пустят в Копенгаген на игру – малоприятная, бюрократическая, чиновническая. Кроме того, датская полиция вызвала глубокое удовлетворение от того, что российские болельщики не приедут в Копенгаген. Полиции меньше дела, но мы забываем о том, что Евро проводится не для полиции, даже при том, что российские болельщики на предыдущем Евро оставили о себе очень не приятную славу, и она сохраняется до сих пор. Жаль, что это нарушило чьи-то планы, но при самом лучшем прогнозе в Дании могло оказаться от 3 до 5 тысяч российских болельщиков. В общем, гораздо большее количество людей не поехало отдыхать по оплаченным путёвкам в Турцию на майские праздники, но, вы знаете, по этому поводу особо сильно никто не возмущался. Именно поэтому думаю, что наш народ терпелив и поездку в Данию тоже перенесёт. Болеем вместе у телевизора», — заявил Уткин в своем YouTube-канале.
Матч между сборными России и Дании состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене в 22:00 мск.
- 10 июня 2021
-
18:45
-
18:43
-
18:36
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:57
-
16:47
-
16:40
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:26
-
16:25
-
16:12
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:38
-
15:20
-
14:50
-
14:48