Василий Уткин: наш народ терпелив и запрет на поездку в Данию тоже перенесёт

Известный блогер Василий Уткин прокомментировал решение Дании не пускать россиян на матчи Евро-2020.

«История с тем, что российских болельщиков не пустят в Копенгаген на игру – малоприятная, бюрократическая, чиновническая. Кроме того, датская полиция вызвала глубокое удовлетворение от того, что российские болельщики не приедут в Копенгаген. Полиции меньше дела, но мы забываем о том, что Евро проводится не для полиции, даже при том, что российские болельщики на предыдущем Евро оставили о себе очень не приятную славу, и она сохраняется до сих пор. Жаль, что это нарушило чьи-то планы, но при самом лучшем прогнозе в Дании могло оказаться от 3 до 5 тысяч российских болельщиков. В общем, гораздо большее количество людей не поехало отдыхать по оплаченным путёвкам в Турцию на майские праздники, но, вы знаете, по этому поводу особо сильно никто не возмущался. Именно поэтому думаю, что наш народ терпелив и поездку в Данию тоже перенесёт. Болеем вместе у телевизора», — заявил Уткин в своем YouTube-канале.

Матч между сборными России и Дании состоится 21 июня на стадионе «Паркен» в Копенгагене в 22:00 мск.