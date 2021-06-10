Эден Азар: тренер решит, сыграю ли с Россией. Но пока я не готов на 100%

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего Евро-2020. В первом туре группового этапа бельгийцы встретятся с командой России.

«Я смог сыграть 10 минут против Хорватии. Тренировался только неделю. Посмотрим с медицинским персоналом, буду ли готов к первой игре. Решение будет принимать главный тренер, однако я не готов ещё на 100%, так что посмотрим, как всё сложится.

Когда мы играем за «красных дьяволов», на нас всегда оказывается давление. Ранее мы многого добились. Мы сделали нечто великолепное 3 года назад на чемпионате мира. Сконцентрируемся и постараемся добиться большего. Знаем потенциал нашей команды. Постараемся пройти как можно дальше на турнире.

Если Бельгия выиграет Евро, мы повеселимся несколько дней. Затем уедем в заслуженный отпуск. А потом сделаем то, что делаем каждый раз: вернёмся в следующем сезоне и приготовимся к тому, чтобы пытаться побеждать снова и снова", — цитирует Азара RTBF.



Кроме того, бельгийский нападающий оставил неоднозначный ответ на вопрос, завершит ли он карьеру в сборной после турнира. «Не знаю, посмотрим», — ответил Азар.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 22:00 мск.