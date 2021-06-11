Расписание событий чемпионата Европы по футболу — 2020 на 11 июня

Сегодня, 11 июня стартует чемпионат Европы по футболу 2020 года. В этот день состоится торжественная церемония открытия турнира, а также матч-открытие между сборными Турции и Италии.

Расписание событий Евро-2020 на 11 июня.

Торжественная церемония открытия; Матч Турция – Италия.

На территории России церемонию открытия и первый матч турнира покажет «1 канал». Трансляция торжественного мероприятия начнётся в 21:35, а сам матч должен начаться в 22:00 мск.

Матч между Турцией и Италией пройдёт в Риме на стадионе «Олимпико». Команды в своей истории встречались 10 раз. Турки пока не держали ни одной победы: 7 раз победа оставалась за итальянцами и трижды команды расходились миром. Последний очный матч состоялся 15 лет назад и завершился вничью – 1:1.



В группе А вместе с Италией и Турцией сыграют сборные Швейцарии и Уэльса.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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