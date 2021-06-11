Погба: я ещё не получил предложение от «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, что ещё не получил предложение от клуба о продлении контракта.
««У меня остался год действия моего контракта, все это знают. Я ещё не получил конкретного предложения от «Манчестер Юнайтед» о продлении контракта, мы не сели с тренером и директорами, чтобы обсудить его. Я игрок «Манчестер Юнайтед». Мои мысли о Евро-2020, я сосредоточен только на нём, так как у меня есть агент, который позаботится обо всем остальном», — приводит слова Погба Football Italia.
Поль Погба летом 2016 года за € 105 млн перешёл из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Контракт француза с «красными дьяволами» действует до 2022 года. В минувшем сезоне АПЛ он провёл 26 матчей, забив 3 гола и сделав 3 результативные передачи.
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