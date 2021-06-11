Гуренко: на Евро-2020 сборная Украины выступит лучше России. У них команда поинтереснее

Бывший защитник «Локомотива», а ныне тренер Сергей Гуренко поделился мнением о выступлении сборных России и Украины на стартующем сегодня, 11 июня, чемпионате Европы — 2020 по футболу.



«Украинцам по силам пробиться в 1/8 финала. Им в группе играть с командами Северной Македонии, Австрии и Нидерландов. Помня о том, что проходной может стать и третья позиция, переживать за украинцев не стоит. Справятся! Тем более у Андрея Шевченко очень симпатичная команда, за которой интересно следить.



Думаю, украинцы на Евро-2020 выступят лучше России. У них команда помоложе, помобильнее, поинтереснее», — приводит слова Гуренко «Прессбол».



Евро-2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года на территории нескольких стран. Сборная Украины попала в одну группу с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. 13 июня Украина проведёт матч с Нидерландами, 17-го — с Северной Македонией, а 21-го — с Австрией. Первая встреча состоится в Амстердаме, две следующие — в Бухаресте.

Сборная России первый матч на групповом этапе сыграет 12 июня с Бельгией. 16 июня подопечные Станислава Черчесова встретятся с финнами, а 21 июня сборная России сыграет с Данией. Первые два матча пройдут на «Санкт-Петербург Арене», а заключительный матч группового этапа состоится в Копенгагене.