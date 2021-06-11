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Смородская: хочу, чтобы сборная России встала на колено. Думаю, у Черчесова это возможно

Смородская: хочу, чтобы сборная России встала на колено. Думаю, у Черчесова это возможно
Михаил Рождественский
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская выразила желание, чтобы сборная России присоединилась к акции в поддержку движения Black Lives Matter на предстоящем чемпионате Европы — 2020.

«Это адекватное поведение нормальных людей. Движение BLM несёт за собой идею, что жизни всех людей важны: белых, чёрных — любых.

Движение возникло после трагической гибели Флойда. Может, он не был идеальным человеком, но точно не заслуживал того, чтобы его убили на улице. Это движение очень хорошее, борьба с расизмом важна. Хочу, чтобы игроки нашей сборной встали на колено. Думаю, в сборной Черчесова это возможно», — цитирует Смородскую Sport24.

Календарь Евро-2020

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.

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