Мохамед Салах признан лучшим игроком сезона АПЛ по версии болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим игроком АПЛ сезона-2020/2021 по версии болельщиков. Об этом сообщается в «твиттере» Ассоциации профессиональных футболистов Англии.



28-летней египтянин в минувшем сезоне провёл за «мерсисайдцев» 37 матчей в чемпионате Англии, забил 28 голов и отдал 5 голевых передач.



Лучшим игроком АПЛ сезона-2020/2021 по версии футболистов был признан хавбек «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, а лучшим игроком по версии журналистов и самой АПЛ стал его одноклубник, защитник Рубен Диаш. Салах удостаивался этими тремя титулами в 2018 году.

По итогам прошедшего сезона «Ливерпуль» занял 3-е место в АПЛ, набрав 69 очков. Новый сезон чемпионата Англии начинается 14 августа.