Главный тренер сборной Турции: готов к критике, но не скажу ничего плохого о своих игроках

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш подвёл итоги матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы – 2020 со сборной Италии (0:3).

«Это не то, чего мы ожидали. Уступили команде, которая играла дома, а также больше владела мячом. Будем готовиться к следующим матчам.

В первом тайме мы были хороши, здорово оборонялись, а оппонент играл на контратаках. Мы играли в своём ритме, а они — в своём. Дали им преимущество, поэтому они действовали гораздо лучше. Мы играли без мяча, а когда такое происходит, может появляться неуверенность. Если бы мы не пропустили первыми, могли бы в дальнейшем как минимум лучше обороняться. Они же просто использовали своё преимущество.

Готов к критике сейчас, но не могу сказать ничего плохого о своих игроках. Сыграй мы сегодня вничью или проиграй все остальные матчи, ничего бы не изменилось — также не сказал бы плохого слова о своей команде. Это не значит, что мы не будем готовиться дальше, нет. Просто забудем, что сегодня произошло, и будем готовиться к Уэльсу и Швейцарии. У нас всё ещё есть шанс выйти из группы», — передаёт слова Гюнеша корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.