Дзюба: хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас другой вид спорта

Нападающий сборной России Артём Дзюба поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2020.



«Я в ожидании матчей, большого турнира. Хотелось бы забить, как и любому игроку, но на первом месте команда. Главное, набирать очки, а остальное придёт, если буду хорошо и грамотно играть. Волнение есть, но давления я не испытываю. Хотелось бы с Бельгией не бороться, а играть в футбол. У нас всё-таки другой вид спорта. Мы играем не только через забросы, у нас есть несколько вариантов игры. Действуем по ситуации, можем верхом, можем низом. Я прекрасно помню, что бельгийцы неуступчивы в борьбе, очень сильны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск. В группе B также выступят Дания и Финляндия.