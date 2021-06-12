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Теэму Пукки: сборной Финляндии предстоит сыграть с серьёзными соперниками на Евро-2020

Теэму Пукки: сборной Финляндии предстоит сыграть с серьёзными соперниками на Евро-2020
Диана Валавичюте
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Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки рассказал о своём состоянии в преддверии матча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Данией, а также поделился мнением о соперниках по группе.

«Я уже полторы недели тренировался в полную силу и не ощущал проблем с голеностопом. Нога в порядке, так что я готов играть столько времени, сколько решит тренер.

На Евро нам предстоит сыграть с серьёзными соперниками, которые находятся в великолепной форме. У датчан в команде очень хорошие игроки. Если мы хотим добиться успеха, то должны показать наш максимум», — приводит слова Пукки пресс-служба УЕФА.

Матч Дания — Финляндия состоится сегодня, 12 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене (Дания). Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Соперниками Дании и Финляндии по группе являются сборные России и Бельгии.

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